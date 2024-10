A Legnano la risposta a traffico e smog: nell’ex magazzino ferroviario una stazione per le bici

Legnano (Milano), 24 ottobre 2024 – Era un progetto sparito dai radar, eccolo ricomparire per andare a completare il quadro di una città che sulla mobilità in bicicletta ha puntato le sue carte: la Giunta, su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della velostazione all’interno dell’ex magazzino ferroviario di proprietà Rfi, a lato dei binari della stazione cittadina. La velostazione, struttura già prevista in progetti e piani del territorio, tra cui il Piano della mobilità ciclistica dell’Altomilanese datato 2011, rientra nel progetto “L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile“, all’interno del “Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro“ e si potrà realizzare grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di otto anni che l’Amministrazione comunale ha stipulato tempo fa con Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani.

Deterrente contro i vandalismi

La proposta progettuale prevede ora il posizionamento della velostazione nel porticato dell’ex magazzino ferroviario chiudendolo perimetralmente ai lati con una struttura leggera trasparente in lamiera forata e frontalmente in vetro, con accesso dotato di apposito sistema di apertura che permetterà l’ingresso agli autorizzati senza bisogno di custodia. La presenza di illuminazione e videosorveglianza è finalizzata invece a rendere lo spazio più sicuro, fungendo anche da deterrente contro gli atti vandalici. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, la protezione degli elementi lignei, l’impianto di illuminazione, la predisposizione per la videosorveglianza e per la ricarica delle bici elettriche. La velostazione sarà dotata di 96 stalli per biciclette a due piani e 12 a un piano, con possibilità di ricarica per bici elettriche, oltre a una colonnina di manutenzione bici.

Progetti futuri

Il quadro economico complessivo dell’intervento è di circa 179mila 600 euro, di cui oltre 35 mila euro finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. “La velostazione è il primo intervento al servizio della mobilità sostenibile in questo immobile – ha detto l’assessore Bianchi –. A questa potrebbero essere affiancate in futuro ulteriori attività e servizi per l’utenza sfruttando, anche solo parzialmente, gli altri spazi a disposizione all’interno del magazzino per ricavare, ad esempio, una ciclofficina, un servizio di noleggio bici e ambienti per corsi”.