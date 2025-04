Le tre borseggiatrici in fila indiana. Tentano un furto, prese dai ghisa

La prima si è posizionata dietro la vittima, con un lungo foulard blu a coprire mani e braccia. La seconda si è accodata alla complice, aprendo il giubbotto jeand che indossava per farle da scudo ed evitare che occhi indiscreti notassero quello che stava succedendo. La terza chiudeva la fila indiana, pronta ad allertare le altre due in caso di imprevisti o di intervento delle forze dell’ordine.Una delle tecniche più gettonate tra le batterie di borseggiatrici seriali, che spesso la adottano sulle banchine del metrò prima della chiusura delle porte dei treni, è stata messa in atto venerdì pomeriggio sul frequentatissimo marciapiedi di via Torino, proprio nei minuti in cui la folla assiepata in piazza Duomo per il corteo della Liberazione stava defluendo nelle vie laterali. Alla scena, però, hanno assistito tre agenti in borghese del Nucleo reati predatori della polizia locale: gli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, che erano in centro proprio per un servizio ad hoc contro furti e scippi, hanno arrestato in flagranza la ventitreenne nata in Spagna Sherazade C. e le bosniache di 24 e 25 anni Zemka e Sandra H.; hanno tutte precedenti per colpi identici, sono senza fissa dimora in Italia e non risulta che abbia un lavoro. Alle 17.30, i ghisa hanno notato il gruppo di ragazze dell’Est Europa e hanno deciso di seguirne il percorso: la loro attenzione è stata attirata dal fatto che le tre si aggiravano con insistenza tra i passanti, concentrandogli sguardi su borse e zaini. Individuata la "preda" giusta, una donna che stava usando lo smartphone con la mano destra e che teneva nella sinistra una borsa di colore rosa, le borseggiatrici si sono messe in "formazione": in fila indiana per coprire ognuna i movimenti di quella che la precedeva.Poi l’operativa è entrata in azione e ha infilato la mano nella borsa della donna: quest’ultima se n’è accorta subito, insospettita dal rumore dell’apertura a scatto, e si è voltata. I ghisa, che avevano assistito in diretta alla manovra di avvicinamento, non hanno dato alle ladre neppure il tempo di cercare di allontanarsi e le hanno fermate immediatamente. Denunciate dalla quarantaseienne, le tre non hanno opposto resistenza e hanno ammesso, stando agli atti, di avere precedenti per altri furti.