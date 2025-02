Le polemiche sul gatto in ospedale

Fortunati

Non ci ha pensato due volte il dottor Gianluca Fanelli: dopo che la sua gatta è precipitata per sei piani dal tetto di un condominio l’ha portarla nel suo reparto per sottoporla a tac e drenaggio. Il medico, che è il responsabile della radiologia interventistica dell’Ospedale Parini di Aosta, aveva capito di non avere tempo e questo era l’unico modo per salvarle la vita alla sua adorata gattina. L’Usl Valle d’Aosta ha avviato un’indagine interna e la Procura ha aperto un fascicolo. E il medico risponde: "Athena era tra la vita e la morte e io ho fatto il mio dovere, altrimenti sarebbe morta. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e sono disposto a risarcire il anche danno economico procurato all’ospedale". Fanelli, radiologo interventista, ha spiegato di aver subito capito di poter salvare la sua micia solo con un tempestivo intervento e di aver utilizzato la tac in un momento in cui non era in orario di servizio, dopo le 20, quando gli esami programmati per la giornata sono terminati e tutte le macchine diagnostiche sono in attesa di eseguire eventuali esami urgenti, ovviamente previa verifica che non vi fossero pazienti. Dopo la caduta della gatta dal sesto piano, dal veterinario sono emerse fratture posteriori, distacco di almeno uno dei due polmoni con un sospetto pneumotorace e possibili lesioni degli organi interni. Così valutata la gravità delle condizioni del pneumotorace, il medico ha poi eseguito il drenaggio, permettendole finalmente e immediatamente di respirare. Athena è uno dei suoi cinque gatti, tutti, nel tempo, trovati per strada e salvati da condizioni estreme.

Il gesto del dottore ha diviso l’opinione pubblica: per qualcuno ha semplicemente ottemperato al suo mandato etico di professionista sanitario, salvando la vita di un animale d’affezione, Per altri, invece, ha violato le regole che vietano di introdurre animali in ospedale per qualsivoglia motivo, utilizzando strumentazione destinata a pazienti umani. Il direttore dell’azienda sanitaria prende posizione: "Subito ho creduto fosse uno scherzo tanto è incredibile questa vicenda. Purtroppo non era così. Ora procederemo per tutte le possibili violazioni".