Le pattuglie notturne sono 5. La Lega attacca: troppo poche: "Costretti agli straordinari"

Nel 2016 erano sei, nel 2021 sono calate a quattro, dallo scorso maggio 2023 sono risalite a cinque. Parliamo della pattuglie della Polizia locale in servizio in orario notturno. Numeri contenuti in una risposta fornita il 28 settembre dall’assessore comunale alla Sicurezza Marco Granelli a un’interrogazione presentata dal capogruppo della Lega a Palazzo Marino Alessandro Veri su numero di agenti della Polizia locale. Nella risposta di legge che al 30 aprile scorso l’organico dei ghisa è di 2.627 agenti e che "le pattuglie in orario notturno in regime ordinario, dal maggio 2023, con l’entrata in servizio in strada dei nuovi agenti assunti a fine 2022 a seguito della conclusione del corso di formazione e del periodo di affiancamento sono cinque".

Troppo poche secondo Verri, che attacco la Giunta Sala: "Milano e la sicurezza viaggiano su binari paralleli che la sinistra non farà mai incontrare. I dati parlano chiaro: mentre a Milano aumentano i casi di furti, rapine e violenze specie di notte, l’amministrazione mette a disposizione dei milanesi solo cinque pattuglie di vigili. Su una citta di oltre 1,4 milioni di persone la sinistra abbandona i milanesi e i poveri agenti della Polizia locale costretti a fare straordinari e a non bastare nemmeno per il controllo degli incidenti". Come valuta il Carroccio la nomina dell’ex capo della Polizia Franco Gabrielli come delegato del sindaco alla Sicurezza? "Quando si parla di sicurezza a Milano si parla di un grave problema – afferma Verri –. La nomina di Gabrielli è sicuramente un primo passo per ammettere le proprie incapacità, ora però Sala deve cambiare il capo dei vigili e il suo assessore (Granelli, ndr)". M.Min.