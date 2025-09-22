Non è colpa dei Labubu
Non è colpa dei Labubu
22 set 2025
REDAZIONE MILANO
Le lame del sabato sera. In dieci contro tre. Accoltellato un 32enne

Il raid in strada in zona Monte Rosa, indagano i carabinieri

I rilievi dei carabinieri sull’accoltellamento di via Pellizza da Volpedo Fasani/Ansa Local

Un trentaduenne egiziano è stato accoltellato poco prima dell’una di domenica in via Pellizza da Volpedo, traversa di via Monte Rosa. Il giovane è stato colpito con diversi fendenti in varie parti del corpo: soccorso dai sanitari di Areu, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, anche se i primi bollettini medici hanno escluso il pericolo di vita. Il trentaduenne, secondo quanto ricostruito nelle prime ore, era in compagnia di due connazionali quando è stato aggredito da una decina di uomini: tra loro ci sarebbero stati sia nordafricani che albanesi. Alla base del raid motivi ancora da accertare. Quando soccorritori e carabinieri sono arrivati in via Pellizza da Volpedo c’erano solo i tre egiziani, mentre gli aggressori si erano già allontanati. La prima segnalazione al 112 parlava di una sparatoria, ma l’uomo non ha ferite da arma da fuoco; e un primo sopralluogo non ha portato al ritrovamento di bossoli. Gli investigatori dell’Arma hanno subito avviato gli accertamenti per risalire agli autori dell’aggressione e per ricostruirne le motivazioni. I due egiziani, che non hanno riportato ferite, sono stati sentiti dai militari per mettere a verbale la loro versione dei fatti e spiegare l’eventuale movente del blitz a mano armata. I carabinieri acquisiranno anche le immagini delle telecamere della zona per verificare se abbiano ripreso l’aggressione, la fuga o qualsiasi altro particolare che possa aiutare le indagini.

Le lame erano già spuntate sabato notte in via Agordat, zona Cimiano, dove un uomo italiano poco dopo le 23 è stato aggredito da due persone che volevano portargli via la collanina e lo smarphone, e l’hanno ferito alla spalla con un coltellino. L’aggredito è stato portato in codice giallo al San Raffaele, la polizia ha individuato nei paraggi un egiziano di vent’anni, con precedenti, che corrispondeva alla sua descrizione: quando hanno cercato di portarlo in Questura ha opposto resistenza e danneggiato la volante, perciò è stato arrestato oltre che indagato per rapina impropria.

