Le cicogne Cico e Cica sono diventate genitori

Anche quest’anno, Cico e Cica sono diventati genitori. La coppia di cicogne che si è stabilita in cima alla torre-faro di Carpiano ha festeggiato la nascita di un pullo, dopo la cova primaverile che tutti gli interessati hanno potuto seguire in diretta sul sito web della Città metropolitana di Milano. Si allarga, quindi, la famiglia di volatili che ha scelto come casa il ripetitore del 5G lungo la provinciale Binasca, tornando per il quarto anno di fila nel nido artificiale, insonorizzato, che è stato posizionato proprio per favorire il ripopolamento delle cicogne. Anche grazie all’impiego delle nanotecnologie, il giaciglio è stato realizzato con una stratificazione di materiali pensata per proteggere gli ospiti dal rumore e garantire una temperatura costante, favorevole anche alla riproduzione. Tecnologia avanzata, ma anche tutela dell’ambiente e della fauna nel cuore di una trafficatissima provinciale. A ribattezzare le cicogne Cico e Cica sono stati i bambini della primaria di Carpiano.A. Z.