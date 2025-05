Castiglione, piccolo di cicogna cade dal nido: salvato dalle guardie del Parco Adda

Castiglione d’Adda (Lodi) – Un cucciolo di cicogna caduto dal nido è stato salvato e recuperato dalle guardie del Parco Adda.

Il pullo si trovava in un giardino di un’abitazione privata di via Cavour a Castiglione d’Adda, non lontano dal Centro Cicogne del Parco Adda, su un cui albero era stato costruito il nido. Ad accorgersi di quanto accaduto, sabato scorso, è stata la padrona di casa che ha allertato le guardie, le quali hanno recuperato il piccolo di cicogna per poi consegnarlo alla Polizia provinciale, che a sua volta l'ha portato al Cras di Vanzago, centro specializzato dove è stato assistito.

Il pulcino, che non è in grado di volare, sarà ora ricollocato nel nido con l'ausilio di autoscala dei Vigili del fuoco: non è possibile lasciarlo a terra perché pare che le cicogne non riconoscano i pulcini fuoriusciti dal nido, che quindi rischiano di essere abbandonati.