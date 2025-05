L’azienda in campo: ha cambiato faccia all’hinterland

Controllata interamente dal Gruppo Consonni, Officine Mak è un’azienda specializzata in rigenerazione urbana: acquista aree industriali dismesse e poi le riqualifica. Nell’hinterland e soprattutto nella zona est, è da anni il principale player grazie a un pacchetto di interventi che parlano di sostenibilità e recupero. "A Vimodrone abbiamo concluso la realizzazione di 140 appartamenti, a Cassina de’ Pecchi di altri 180, oltre alle aree logistiche sull’asse Brebemi e A4", sottolinea il ceo Daniele Consonni. A Melzo c’è poi l’area ex Galbani: da spazio degradato in pieno centro cittadino a quartiere modello con edifici convenzionati per giovani a prezzi calmierati, uffici, diversi servizi in ambito medico e sportivo e negozi di vicinato, oltre a una media struttura di vendita. A Bollate ci sono i 400 appartamenti sull’area commerciale e industriale dell’ex Ceruti, una delle iniziative pubbliche maggiori di tutto il territorio, su 40mila metri quadri. Anche in questo caso, la ricetta ha visto un mix tra nuova viabilità interna, ampio spazio per nuovo verde pubblico, appartamenti in edilizia green, oltre ad alcune attività commerciali. Oltre al cantiere che partirà a Cologno sull’ex Torriani, le energie saranno ora dedicate anche a Segrete per l’ex Boffalora, che da oltre dieci anni attende un rilancio. Officine Mak porta avanti operazioni complesse sia di acquisizione che di rigenerazione e ricucitura con la città già costruita. E lo fa occupandosi di tutto il processo: dalle bonifiche ambientali (già eseguite nell’ex Torriani nel 2021 in pieno Covid) alla progettazione, dalla costruzione di interi quartieri alla vendita sul mercato delle unità abitative.

La.La.