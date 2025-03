Lavori in centro, avanti tutta. Piazza Visconti cambia volto

Piazza Visconti cambia volto, giorno dopo giorno. In via Porta Ronca, poco distante, il lavoro per la posa dei cubetti di porfido procede a pieno ritmo. Il progetto di rigenerazione urbana della piazza del municipio e dell’area di via Porta Ronca sta diventando realtà. Il sindaco Andrea Orlandi, con la vicesindaco Maria Rita Vergani, tecnici e assessori interessati, hanno fatto un sopralluogo nel cantiere. "Tutto procede e siamo contenti dell’attenzione che l’impresa sta dedicando alla posa dei cubetti di porfido. Abbiamo incontrato preventivamente commercianti e residenti per informarli di ogni passaggio e definire con loro ogni scelta – commenta il sindaco –. Il percorso di condivisione di quanto si sta portando avanti prosegue e ringrazio coloro che partecipano a queste riunioni. Occorre sopportare qualche disagio, ce ne scusiamo ma confidiamo di poter godere poi di spazi rinnovati, piacevoli da vivere e attrattivi".

Il tratto di via Porta Ronca più vicino a piazza Visconti sarà costituito da un passaggio per le auto, aiuole che proteggeranno il marciapiede a disposizione dei pedoni e delle biciclette, le piante già esistenti e un altro camminamento. Questo primo tratto dovrebbe essere ultimato nei prossimi giorni. Da giovedì 20 Porta Ronca diventa a fondo cieco, come nei lunedì di mercato prima dello spostamento delle bancarelle. Solo i frontisti potranno percorrere il tratto dalla piazza a via Volta nelle due direzioni. I lavori su via Porta Ronca dovrebbero terminare a fine maggio, meteo permettendo.

Roberta Rampini