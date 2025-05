Lavori di rigenerazione delle ciclabili. Nuova circolazione in via Quadrifoglio

Senso unico in direzione sud verso via Cardinal Riboldi, corsia riservata a bici e pedoni sul lato dei civici pari, divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. Entra in vigore una nuova regolamentazione del traffico in via Quadrifoglio, nel tratto tra le vie Cartesio e Cardinal Riboldi. L’iniziativa rientra nei lavori di rigenerazione urbana dei percorsi ciclabili, finanziati dal Pnrr e punta a migliorare la sicurezza stradale e favorire la mobilità sostenibile. Resta inoltre confermato il limite di velocità a 30 chilometri orari per garantire maggior protezione all’utenza più vulnerabile e incentivare gli spostamenti a piedi o in bici.

La.La.