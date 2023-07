Segrate, addio a Laura Rossi: una vita spesa a difendere gli animali. “Un vuoto incolmabile”

Segrate (Milano) – Una vita intera di militanza, a tutela di tutti gli animali. La Lega nazionale per la Difesa del cane, la sezione milanese e lo staff del rifugio di Redecesio di Segrate, ma anche l'intero universo animalista italiano, piangono la storica presidente della Lega Laura Rossi, scomparsa l'altro pomeriggio dopo una lunga malattia.

La notizia della morte di Laura, protagonista di crociate e battaglie a difesa degli animali, “ma sostenitrice - così la storica collaboratrice Elisa Cezza - di un animalismo puro, non gridato, concreto e rispettoso: quello che ci ha insegnato e porteremo avanti nel suo nome”, è stata data con queste parole sulla pagina dell'associazione: “Le persone straordinarie ci cambiano la vita, e le parole suonano vuote quanto ci lasciano. Laura Rossi di vite ne ha salvate, e cambiate. Forse domani riusciremo a raccogliere i pensieri, adesso possiamo dire che la nostra amatissima Laura è mancata. Ma che le persone straordinarie restano, anche quando non sono più fra noi”.

Laura Rossi aveva iniziato l'attività al rifugio di Segrate negli anni Ottanta, è stata presidente nazionale e poi milanese dell'associazione. Al rifugio di Redecesio, di cui era anima e cuore, aveva dedicato energie e amore, affrontando momenti non semplici e difficoltà del quotidiano, "era tenace, forte, caparbia”.

L'ultima vita salvata, quella di Marie, cucciolona in arrivo da un canile lager calabrese, oggi al rifugio, pronta a una nuova vita.

Le ultime battaglie quelle contro il randagismo di ritorno e le staffette illegali, e quella, in pieno corso, per nuove e più solide regole per la detenzione delle razze "a rischio”, troppo spesso condannate al canile.

I funerali si tengono domani, venerdì 28 luglio, alle 11, alla chiesa di san Giorgio Martire di Liscate. Nel giorno del cordoglio i messaggi d'affetto arrivano da tutta Italia. Un affettuoso messaggio di saluto anche dal sindaco, Paolo Micheli: “Laura era un punto di riferimento per chi ama cani e gatti, ma anche galline, conigli, tutti gli animali smarriti e in cerca di casa. Lascia un vuoto incolmabile tra i volontari del rifugio di Redecesio della sezione di Milano della Lega del cane, e fra tutti noi, che ne abbiamo apprezzato la disponibilità, l'impegno e la professionalità”.