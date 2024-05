La doppia vita del latitante bulgaro a Cinisello Balsamo: scoperto e arrestato dopo oltre 10 anni

Un cittadino bulgaro di 50 anni, latitante da oltre 10 anni e destinatario di un provvedimento di cattura emesso nel 2012 dalle autorità Bulgare per traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia a Cinisello Balsamo. La presenza dell’uomo sul territorio milanese era stata segnalata nei giorni scorsi dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione centrale della Polizia Criminale.

Gli agenti della sezione antidroga della squadra Mobile di Milano hanno avviato un'indagine per rintracciare l’uomo, ipotizzando da subito l'utilizzo di documenti falsi in quanto con le sue vere generalità il 50enne era stato controllato in Italia per l'ultima volta nel 2009. I poliziotti hanno concentrato le ricerche nei confronti di alcuni congiunti del ricercato che abitano in provincia di Milano, per poi individuare una loro vettura più volte censita dalle telecamere tra i comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.

Giovedì scorso, i poliziotti hanno fermato e controllato il veicolo guidato proprio dal latitante, la sua abitazione è stata poi individuata a Cinisello Balsamo in un appartamento vigilato da una telecamera. In seGuito alla perquisizione domiciliare hanno trovato e sequestrato anche una pistola scacciacani priva di tappo rosso, una carta di identità italiana, una carta di identità bulgara e una patente di guida bulgara, tutti documenti che una perizia della Polizia Scientifica ha certificato come falsi. Il fotosegnalamento e la comparazione delle impronte ha accertato l’identità del latitante, che è stato quindi arrestato e condotto presso il carcere di San Vittore a disposizione della Corte d'Appello.