"Lasciati a piedi, ora basta". La protesta dei pendolari

Presidio del Pd regionale a fianco del Comitato pendolari dei Lodigiano e Sud Milano al terminal M3 per denunciare la grave situazione del trasporto pubblico locale. Silvia Roggiani, segretaria Pd Lombardia, Alessandro Capelli, segretario Pd Milano, e i consiglieri regionali del partito democratico Roberta Vallacchi, Simone Negri e Paolo Romano e Giuseppe Di Silvestre, segretario Pd di Casaletto Lodigiano insieme ai pendolari hanno dato vita a un presidio per denunciare la difficle situazione dei trasporti soprattutto nel Sud Milano. "La Regione sta tagliarlo risorse per 62 milioni di euro – spiega Simone Negri –. Noi andiamo in diverse località dove i ragazzi pagano l’abbonamento e vengono lasciati a piedi perché non passano gli autobus o non sono abbastanza capienti. Un sistema che è arrivato al collasso. La Regione non solo non mette risorse, ma non è al momento neanche in grado di definire un assetto normativo in grado di rispondere alle esigenze per cui i cittadini lombardi manifestano quotidianamente".

"La situazione è diventata ormai insostenibile. L’agenzia per il trasporto pubblico locale (Tpl) della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia deve mettere a disposizione più fondi per tamponare questa vera e propria emergenza – spiegano gli esponenti del Pd e i pendolari –. A Star Mobility chiediamo invece che vengano messe in campo più risorse per incentivare gli autisti, e che si tornino a pagare gli straordinari. Occorre essere competitivi con le paghe, altrimenti è ovvio che non si trovino nuovi autisti". Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, replica alle criticità che si stanno evidenziando in alcune realtà territoriali, soprattutto del Milanese. "Mi stupisce davvero la protesta degli esponenti del Pd. Lamentele e chiarimenti che dovrebbero essere rivolti direttamente all’Agenzia del trasporto pubblico locale di Milano-Monza Brianza-Pavia-Lodi, il cui principale rappresentante è il Comune di Milano, con una quota di partecipazione che, insieme a Città metropolitana, supera il 44%. Voglio ricordare che Regione Lombardia ha una partecipazione minima all’interno dell’Agenzia del Tpl. Nonostante ciò, ogni anno contribuiamo al trasporto con ingenti risorse: solo nel 2024 abbiamo stanziato oltre 536 milioni per l’Agenzia Tpl milanese".

Mas.Sag.