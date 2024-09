Lascia la borsa sulla sedia: spariti soldi e Rolex

I predoni del centro sono sempre pronti a entrare in azione, approfittando della minima disattenzione dei clienti di negozi e ristoranti delle vie dello shopping più frequentate. Così è stato pure venerdì sera, quando una famiglia di turisti in vacanza all’ombra della Madonnina è stata derubata della borsa contenente soldi e un Rolex del valore di 10mila euro. Il colpo è andato in scena poco dopo le 20 a un tavolo del locale "Five Guys" di via Dante. Stando a quanto emerso, un quarantatreenne croato, in città con moglie e figlio per trascorrere alcuni giorni di relax, è andato in bagno, lasciando incustodita la borsa: dentro c’erano 350 euro e l’orologio di pregio. Al suo ritorno, non ha trovato più nulla sulla sedia. Si è guardato intorno per provare a intercettare chi se l’era presa, ma ormai i ladri erano già lontani. A quel punto, non gli è rimasto altro da fare che chiamare il 112 per segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Pochi minuti dopo, è stato raggiunto dagli agenti di una Volante del commissariato Centro, ai quali ha raccontato l’intera sequenza. Da lì sono scattate le indagini, che quasi certamente si concentreranno sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate tra il Castello Sforzesco e piazza Cordusio, lungo le possibili vie di fuga dei ladri. Quella porzione di città è uno dei territori di caccia preferiti dai predoni; e, non a caso, proprio da quelle parti si concentrano quasi quotidianamente le attenzioni degli specialisti dell’Antiborseggio della Mobile.

N.P.