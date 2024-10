L’arte nel quartiere Crocetta: laboratorio di idee e condivisione

Si chiama "CRX - Color Regeneration X (for) the block", il laboratorio artistico itinerante che si è svolto nel quartiere Crocetta. Un’iniziativa organizzata dal Comune come parte del progetto europeo "U.R.Impact: Prioritizing Social Impact in Urban Regeneration", di cui Cinisello è capofila. Il programma ha l’obiettivo di lavorare sulla creazione di indicatori per la valutazione dell’impatto sociale delle iniziative di rigenerazione urbana e coinvolge 10 città europee. "Il laboratorio d’arte itinerante vuole essere un’ulteriore azione del progetto: un evento a tappe per promuovere, da un lato, alcuni servizi attivi nel quartiere Crocetta e adatti a diverse fasce di età. Dall’altro per coinvolgere i cittadini, attraverso l’arte di strada", spiega l’assessore al Welfare Roberto Visentin. Dal 2023 il Comune sta lavorando sul rione con l’obiettivo di superare le barriere che rendono difficoltosa l’integrazione e lo sviluppo di una coesione. Questa testing-action è stata condotta dall’artista e writer bolognese Hazkj. Il titolo dell’azione "Crx" si ispira al gergo locale. La sigla Cr, infatti, è spesso usata per identificare il quartiere Crocetta ed è stata rintracciata sia sui graffiti che nei nomi dei rapper emergenti.

La X rimanda al concetto che siano gli abitanti stessi a creare qualcosa per il loro quartiere. "Attraverso la collettività e il colore, il quartiere prende vita in un movimento sinuoso ispirato a quello del serpente, concepito in un’accezione positiva, quale simbolo strettamente legato alla continuità e alla rigenerazione", è stato spiegato dai promotori. Tra U.R.Impact ed Entangled sulla Crocetta stanno per arrivare 20, milioni e 750mila euro di investimento pubblico, che saranno usati per un programma di rigenerazione complessivo che riqualificherà edifici e servizi. La.La.