L’Americ verso la rinascita. Nuova proprietà in campo

Nuova vita per l’albergo-fantasma che si staglia sulla Binasca, all’altezza di Carpiano, poco distante dal confine col Pavese: dopo vent’anni di abbandono, per l’Americ si prospetta una svolta. In disuso da tempo, il complesso ha ora un nuovo proprietario, intenzionato a rilanciarlo mantenendovi le funzioni originarie, ricavandovi cioè un hotel e un ristorante. È questa l’importante novità che riguarda il vecchio polo alberghiero dismesso, tristemente noto per essere diventato, negli anni, teatro di atti vandalici, prostituzione, sversamento abusivo di rifiuti, intrusioni da parte di sbandati e senzatetto. Il comparto è stato ora acquistato, per mezzo milione di euro, da Brija, una multiservizi che opera in svariati settori, dall’edilizia alla cura del verde, e che ha stimato un investimento tra i quattro e i cinque milioni di euro per rimettere in funzione l’hotel e l’annesso ristorante-pizzeria, ristrutturandoli totalmente. Il cambiamento si comincerà a percepire già nei prossimi giorni, quando partiranno i lavori di pulizia dell’area esterna, che oggi versa, a sua volta, in uno stato di abbandono ed è semicoperta dalla vegetazione. Nel pomeriggio di ieri, durante un sopralluogo congiunto insieme al sindaco di Carpiano Loris Carmagnani e alla vicesindaca Eleonora Negruzzi, il proprietario Pajtim Brija ha confermato l’intenzione di procedere, in tempi brevi, ad un recupero. "Puntiamo ad un 4 stelle - ha annunciato -, con eventuale piscina e parco-giochi per i bambini. Con gli adeguamenti del caso, le attuali 86 stanze saliranno a oltre 110. Intendiamo sfruttare al massimo le potenzialità della struttura, che si trova anche in una posizione geografica favorevole. Il target? Lavoratori trasfertisti, ma non solo". Anche il ristorante verrà riqualificato: "Contiamo di mettere in funzione il tutto entro due anni". L’amministrazione comunale di Carpiano guarda con favore al progetto. "Si tratta di una grande opportunità per il territorio" - hanno detto sindaco e vicesindaca -. A.Z.