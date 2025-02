Lambro a rischio piena, 450mila euro per gli argini

Ad ogni temporale il Lambro Meridionale esonda e fa paura ai residenti che vivono nelle frazioni al confine tra Locate, Opera e Pieve. Da decenni il fiume straripa facendo danni, a volte ingenti, costringendo decine di residenti all’evacuazione. E col passare degli anni e l’intensificazione dei fenomeni temporaleschi la situazione è peggiorata. Ora però sono arrivati i soldi per gli interventi per arginare lo straripamento del Lambro e l’allagamento della frazione Moro Basso.

La Regione ha stanziato 450mila euro per aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico. "Questa somma sarà destinata al territorio, alle opere di manutenzione straordinaria degli argini del fiume Lambro - spiegano dal Comune -. L’amministrazione comunale proseguirà nell’impegno volto a mitigare i disagi subiti dai cittadini e le cittadine del Moro Basso".

La scorsa estate l’ultimo nubifragio aveva fatto esondare il Lambro meridionale in più punti. Sul posto erano dovute intervenire le sezioni di protezione civile di Locate Triulzi e Pieve e la polizia locale per consentire alle persone rimaste imprigionate dall’acqua di uscire di casa. I danni non hanno interessato solo il Moro Basso ma anche la frazione Dosso e quella di Fizzonasco.

Un primo lotto di interventi era stato realizzato a monte del Moro Basso tra Rozzano e Pieve. I nuovi argini avevano reso più veloce lo scorrimento dell’acqua che però al ponte della Vigentina e trovavano intoppi di diversa natura che provocano l’esondazione. Gli interventi di sistemazione degli argini sono propedeutici a un altro progetto che prevede la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Lambro con lo spostamento della provinciale Vigentina che in futuro non attraverserà più le frazioni Moro Masso e il Dosso. Le esondazioni del Lambro negli anni hanno provocato lesioni al ponte esistente che è stato chiuso più volte per interventi di manutenzione.

Mas.Sag.