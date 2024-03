Milano: si ritrova un ladro nella camera d’albergo, urla e lo mette in fuga

Milano, 17 marzo 2024 – Il ladro acrobata è arrivato dal balcone: ha cercato di entrare nelle stanze dell'albergo, riuscendoci pure in un caso e svegliando l'inquilino della camera, che è riuscito a metterlo in fuga urlando.

La movimentata notte in un hotel di viale Famagosta si è conclusa con l'arresto del ladro, un ventiquattrenne algerino irregolare e con precedenti di polizia.

L'allarme

Attorno alle 4.30 della notte tra sabato e domenica, la receptionist della struttura ricettiva ha chiamato il 112 per riferire che alcuni ospiti avevano segnalato strani rumori all'esterno delle loro camere, come se qualcuno stesse provando ad alzare di forza le tapparelle per entrare dal balcone.

La fuga sul tetto e l'arresto

In un caso, il giovane nordafricano è riuscito anche a entrare in una camera, ma la reazione spaventata ma risoluta dell'ospite lo ha messo in fuga. A quel punto, stando a quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, il ventiquattrenne è prima scappato verso il tetto, per poi scendere al piano terra e allontanarsi.

Lì, però, ha trovato i poliziotti, che lo hanno ammanettato e portato in camera di sicurezza, in vista dell'udienza di convalida davanti al giudice della direttissima.