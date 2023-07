Milano, spaccata al ristorante di sushi in Porta Ticinese: ladri bloccati dalla polizia

Milano, 16 luglio 2023 - Ha cercato di entrare prima in uno e poi in un altro appartamento di un palazzo di via Don Andreoli, alla Bovisa, ma in entrambi ha trovato le padrone di casa: una ventottenne di origine pachistana e una ventenne italiana.

Era sabato mattina, intorno alle 11, lui è un 44enne italiano, con precedenti, e quando si è accorto che in casa c’erano persone ha desistito, ma prima che riuscisse ad abbandonare il palazzo, scappando dalla casa della ventenne, è stato intercettato dalle volanti della polizia chiamate dalla ventottenne che aveva cercato di derubare poco prima. E arrestato, per tentato furto in abitazione. Qualche ora prima, intorno alle 6 di mattina di sabato 15 luglio, la polizia aveva arrestato altre due persone - un 28 enne di nazionalità marocchina e un trentenne egiziano, con precedenti e irregolari in Italia - per furto aggravato in concorso ai danni di un ristorante di sushi in corso di Porta Ticinese. I due erano riusciti a entrare nel locale danneggiando la vetrata e a impossessarsi di merce che è stata trovata in uno zaino in loro possesso dai poliziotti.