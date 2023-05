L’abbandono dei cani: un disco per dire basta

"Non abbandonare il cane", la nuova hit di Simone Riva (nella foto) che, per la sua terza canzone, ha scelto il tema animalista proprio all’inizio della stagione estiva quando, purtroppo, si registrano ogni anno i record di abbandoni soprattutto di cani e gatti ma, in generale, di molti animali da compagnia. "Non lo abbandonare, lui darebbe la vita per te", è il leit motiv con cui il paladino dell’ambiente vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema. Il 50enne peschierese è conosciuto con il soprannome di "Turista spazzino" per l’attività volontaria e completamente gratuita di salvaguardia degli ambienti deturpati dallo scarico illecito di rifiuti svolta in molti Comuni d’Italia. È suo il record di raccolta ininterrotta di rifiuti: 50 ore non stop effettuate a Peschiera, dove armato di guanti e sacchi dell’immondizia ha raggiunto gli angoli più reconditi del territorio ricevendo una targa ufficiale da parte del Comune.

Il testo della canzone, scritta e cantata da Simone Riva con gli arrangiamenti musicali di Nicola Ursino, affronta in modo schietto e frontale il tema dell’abbandono con l’obiettivo di formare una maggiore coscienza nelle persone e salvaguardare il più possibile gli altri esseri che vivono sul pianeta con l’uomo. "Attraverso il mio brano - spiega Riva - vorrei richiamare le persone all’impegno sociale, a non fare la cosa sbagliata, e al tempo stesso trasmettere un messaggio di speranza e condivisione a chi, come me, ha a cuore il benessere dei nostri amici pelosi. Il ritmo è incalzante, orecchiabile e volutamente allegro, per esorcizzare tutti quei sentimenti di tristezza che si generano quando, sperando non accada troppo spesso, ci si perde negli occhi malinconici dei cani lasciati sul ciglio di una strada". Il video del brano è disponibile su YouTube.V.G.