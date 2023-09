La Svezia chiama 150 veterinari a Milano: webinar informativo il 4 ottobre

È in corso una nuova campagna di reclutamento di Eures, la rete pubblica dei servizi per l’impiego dell’Unione europea, che è alla ricerca di 150 veterinari con destinazione Svezia per le aziende Evidensia e Distriktsveterinårerna. Per saperne di più sul progetto è stato organizzato un webinar informativo in lingua inglese, che si terrà il 4 ottobre. Durante l’incontro online saranno presentati i dettagli delle offerte di lavoro e le informazioni sulle condizioni di vita e lavoro in Svezia, il supporto finanziato previsto e le modalità di candidatura. Le persone che si candideranno alle opportunità di lavoro e che sono in possesso dei requisiti richiesti saranno invitate a sostenere un colloquio con i datori di lavoro svedesi a Roma il 9 novembre 2023. Eures Milano si occupa della selezione delle candidature per il Nord Italia e per ogni informazione è possibile scrivere a [email protected] oppure è possibile consultare il sito di Anpal. Dalle opportunità di lavoro in Europa si passa a quelle nel milanese con il recruiting day che si tiene mercoledì 4 ottobre dalle 10 alle 12 in via Badia 57 a Gessate. Ospite dell’evento, organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione il Comune, è Cpc Inox, società leader nella produzione di nastri, barre, lamiere e tubi in acciaio inossidabile. Per l’occasione l’azienda presenterà la propria organizzazione e la Cpc academy che offre un percorso gratuito di formazione on the job di 76 ore per formare professionisti della lavorazione dei semilavorati in acciaio inox. L’obiettivo è quello di assumere a tempo indeterminato 10 nuove risorse formate presso le sedi aziendali di Gessate e Basiano. Per maggiori informazioni: afolmet.it