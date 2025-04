La squadra di rugby ha un nuovo campo per partite e allenamenti

Bambini e ragazzi che giocano nell’associazione sportiva "Rugby Buccinasco" possono finalmente allenarsi in un campo a loro dedicato, con manto erboso nuovo, impianto di irrigazione adeguato, reti e recinzioni solide, per svolgere la disciplina sportiva in piena sicurezza. "Entro qualche settimana, inoltre – spiega l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport Stefano Parmesani che ha inaugurato il nuovo campo, nei giorni scorsi –, l’intervento sarà completato con il posizionamento degli spogliatoi-container, realizzati originariamente per il campo Scarlatti", Inizialmente, infatti, il progetto del nuovo campo da rugby era stato pensato (e già iniziato) all’interno dell’area verde di via Scarlatti. I lavori, tuttavia, sono stati bloccati a causa del ritrovamento, durante l’intervento di riqualificazione, di frammenti di amianto.

Il terreno, quindi, necessita di una bonifica specifica e i giovani atleti avevano bisogno di un altro campo dove potersi allenare e disputare le partite. Il Comune ha quindi deciso di attrezzare e rifare una parte del terreno del Centro Sportivo Scirea, dove già giocano i calciatori della Polisportiva. "Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto dall’inizio in questo progetto: il Comune, le famiglie, gli allenatori. E soprattutto i nostri piccoli grandi giocatori – racconta l’associazione sportiva di rugby che, negli anni, è diventata un punto di riferimento per decine di bambini e ragazzi -. Avevamo un sogno: un campo, un bellissimo prato verde soffice, con linee bianche che segnavano i metri e le mete, pali bianchi a forma di H. Un luogo dove bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni giocano insieme, ridono, scherzano e in quel rettangolo verde possono trovare una famiglia oltre allo sport. Il sogno è stato realizzato, grazie allo sforzo di tutti. Nel rugby ogni meta deve passare dalle mani del compagno e noi la nostra più importante meta l’abbiamo fatta insieme".

Francesca Grillo