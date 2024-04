La Sorgiva, recinzione in legno per la messa in sicurezza dell’oasi

Una nuova recinzione in legno per La Sorgiva: così la società Mm ha contribuito alla messa in sicurezza dell’oasi di Rozzano, area protetta e rinaturalizzata fra il depuratore di San Rocco e la tangenziale, poco lontano dal cento commerciale Fiordaliso. La nuova recinzione delimita parte del perimetro dell’oasi e, in particolare, un prato destinato a diventare un giardino per le farfalle. In questa porzione del sito naturalistico, infatti, i volontari di Ape Natura hanno messo a dimora piante e arbusti in grado di attirare api e farfalle, con l’obiettivo di favorire il ripopolamento faunistico e arricchire il sito di biodiversità. L’opera di recinzione è stata realizzata da Mm Spa, che gestisce il depuratore di San Rocco. È lunga 60 metri; il legno che la compone è certificato e trattato con sostanze antimuffa e antimarcescenza di origine naturale. Alla società vanno i ringraziamenti del Comune di Rozzano, che ha speso parole di soddisfazione per il realizzato intervento. A.Z.