Leonardo La Russa, confermata la presenza di droga dello stupro nei capelli della ragazza

Non sono “risolutive” le tracce della cosiddetta ‘droga dello stupro’ rilevate sui capelli della ragazza di 22 anni che ha denunciato di essere stata violentata da Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, la sera del 18 maggio 2023. Il giovane, che ha 21 anni, è indagato per violenza sessuale insieme all’amico Tommaso Gilardoni.

Le tracce erano state associate a un periodo compatibile con la notte del presunto stupro, ma non è possibile accertare se derivino da una produzione “fisiologica” di quel principio attivo, come avviene normalmente, oppure da assunzione o somministrazione da parte di qualcuno. Questi risultati, affermano i difensori di La Russa, “escludono assunzioni esterne”.

La presenza della droga, denominata tecnicamente Ghb (acido gamma-idrossibutirrico), è stata messa agli atti dell’inchiesta nel corso di un incidente probatorio, uno strumento utilizzato in fase di indagini preliminari per assumere in anticipo delle prove utili ad un eventuale processo. È un istituto del codice penale spesso utilizzato quando ci sono prove – come tracce organiche – che potrebbero inquinarsi o deteriorarsi nel tempo.

La perizia, come disposto dal pubblico ministero Rosaria Stagnaro e dall’aggiunto Letizia Mannella, è stata effettuata da Domenico Di Candia, medico esperto di tossicologia forense e docente all’Università Statale. Gli avvocati di La Russa, Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo, sono “molto soddisfatti dall’esito” della consulenza. “Se ci fosse stata una assunzione, secondo i dati scientifici riferiti anche dal nostro consulente, sarebbe sicuramente emersa, cosa che non è avvenuta”.

Lo scorso maggio, la ragazza di 22 anni ha accusato Leonardo La Russa di averla drogata durante una serata alla discoteca milanese Apophis, portata a casa e poi aver approfittato del suo stato di incoscienza per violentarla. In quella situazione, lei ha riferito che un amico di Leonardo che era lì quella sera – poi identificato in Tommaso Gilardoni – avrebbe avuto un rapporto sessuale con lei a sua insaputa perché stordita e incosciente. La Russa ha respinto le accuse sostenendo che si era tratto di un rapporto “consensuale”.

L’acido gamma-idrossibutirrico ha potenti effetti sedativi ed è solo una delle diverse sostanze stupefacenti che risposte al termine giornalistico di “droga dello stupro”. Usata fin dagli anni Ottanta, la sua capacità di induzione di amnesia retrograda ne hanno diffuso l’utilizzo illecito in quanto sostanza in grado di ridurre la capacità di resistenza della vittima di una violenza sessuale, annoverandola appunto tra le cosiddette “date rape drugs”.