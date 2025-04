La Russa junior, l’avvocato della ragazza che denunciò la violenza chiede l’imputazione coatta

Milano, 23 aprile 2025 – La giovane che denunciò di aver subito violenza sessuale da Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio, non ci sta. Dopo che la procura di Milano ha chiesto l’archiviazione del fascicolo a carico del giovane e dell’amico dj Tommaso Gilardoni, infatti, ora arriva la contromossa della presunta parte offesa.

L’avvocato Stefano Benvenuto, che rappresenta la ragazza di 22 anni, ha depositato l'atto di opposizione all’istanza avanzata dagli inquirenti, proponendo in un documento di circa 40 pagine l’imputazione coatta dei due giovani, indagati con l’accusa di violenza sessuale.

Alla gip Rossana Mongiardo, che dovrà valutare le due richieste, spetta ora il compito di fissare un’udienza per confermare la richiesta di archiviazione oppure accogliere la domanda d’imputazione coatta.

La documentazione

La presunta vittima, secondo l'avvocato della ventiduenne, non poteva prestare consenso quella notte tra il 18 e il 19 aprile 2023, quando i tre si ritrovarono a casa di Leonardo Apache dopo una notte in un locale esclusivo del centro.

Per la difesa della ragazza, sia le condizioni fisiche accertate da una perizia medica, sia i video - letti in modo opposto dalla procura - mostrerebbe che le condizioni della presunta vittima non erano tali da prestare consenso.

L'avvocato Benvenuto non vuole commentare il deposito: "è una questione di salvaguardia della riservatezza per me prioritaria".

L’inchiesta

La notizia della richiesta di archiviazione risale a quindici giorni fa circa. I pm, nel corso di un’indagine iniziata nella primavera del 2023, hanno ascoltato decine di testimoni e analizzato tabulati telefonici e reperti video. La Russa junior e Gilardoni hanno sempre sostenuto che i rapporti di quella notte fossero stati consenzienti. Anche il presidente del Senato, esponente di Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni ha sempre detto di credere nella completa innocenza del figlio.

La procura, chiedendo l’archiviazione per l’ipotesi di reato di violenza sessuale, ha chiesto che Leonardo Apache venga processato per revenge porn, in merito alla diffusione dei video degli atti sessuali con la ragazza