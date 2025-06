Cernusco, debutta Paola Colombo: "Io, la sindaca della porta accanto"

Campanella e chiavi della città, Paola Colombo indossa la fascia tricolore e si insedia. "Sarò la sindaca di tutti. La mia porta? Sempre aperta". Giacca blu, gli immancabili occhialoni, sorriso smagliante, adesso la prima cittadina, esponente del Pd, ha davvero archiviato la campagna elettorale. In aula consiliare riceve l’investitura che gli elettori le hanno consegnato nelle urne domenica e lunedì al ballottaggio. Un altro momento ad alta gradazione emotiva. E di nuovo un abbraccio con Matteo Zacchetti, il figlio del sindaco scomparso un anno fa, dopo un tumore a soli 52 anni.

"Ho firmato la nomina davanti a lui, per me era molto importante". "È l’inizio ufficiale di un cammino che affronterò con orgoglio, con responsabilità e con gratitudine", scandisce. A consegnarle i simboli della città, Daniele Pozzi, già presidente del Consiglio comunale, è lui a porgere alla prima cittadina fascia tricolore, campanella della Giunta e chiavi di Cernusco, le stesse che l’ex sindaco Eugenio Comincini prese a Gerusalemme e che da allora passano di mano in mano, "segno di continuità e impegno al servizio della nostra comunità". E lo stile Colombo sarà come quello dei suoi predecessori: "Guidare una città – dice – significa prima di tutto ascoltarla, accoglierla e viverla insieme". "Grazie ancora – aggiunge – ai 9.999 cernuschesi che hanno scritto il mio nome sulla scheda elettorale. Un numero che ci commuove e ci sprona. Ricambieremo questa fiducia con il lavoro quotidiano e l’impegno a rendere Cernusco una città all’altezza delle aspettative di tutti".

Un pensiero e una prima apertura ufficiale agli ex avversari nella corsa per il Comune, Danilo Radaelli, Valentina Tedesco "e alle centinaia di cittadini che hanno scelto di sostenermi al secondo turno. L’amore per la nostra Cernusco e la voglia di guardare avanti sono più forti delle differenze del passato. Siamo pronti a sederci con chi vorrà portare idee, confronto e partecipazione. Un grazie anche a Claudio Mereghetti e ai suoi elettori: da oggi sarò la sindaca di tutti, senza alcuna distinzione". Poi, si è rivolta alle forze di maggioranza: Pd, Alleanza Verdi Sinistra, Cernusco possibile, Cernusco per tutti, "siete stati, e sarete, compagni di un viaggio bellissimo. E grazie a Ermanno Zacchetti, per averci insegnato con l’esempio cosa significano la gentilezza, la competenza e la dedizione al bene comune. Continueremo a camminare anche nel suo nome. Oggi si apre una nuova pagina. La scriveremo insieme".