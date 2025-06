Il progetto fotografico. I colori dell’inclusione: "Ho cercato l’essenza"

Da domenica 15, fino al 29 giugno, in occasione del Pride Month, La Fabbrica del Vapore ospita “Vedere l’arcobaleno”, una mostra fotografica aperta gratuitamente al pubblico nello spazio Atelier Cisterne. Promosso da Edge – Leaders for Change a sostegno di Casa Arcobaleno di Spazio Aperto Servizi, in collaborazione con il Comune di Milano, per offrire accoglienza a giovani persone LGBTQIA+ respinte dalle famiglie, il progetto nasce da un’idea di Claudio Accardi, tradotta in immagini dal fotografo Enzo Ranieri, con la direzione artistica di Tema. L’allestimento della mostra è a cura di Garibaldi Architects, con la collaborazione di Marta Gay e Alex Revenoldi.

“Vedere l’arcobaleno” è un viaggio fotografico attraverso lo spettro cromatico di stati d’animo molteplici di chi è accolto da Casa Arcobaleno, luogo di riferimento per giovani persone Lgbtqia+ rifiutati dalla propria famiglia. Il progetto, frutto di un anno di lavoro a stretto contatto con gli ospiti e l’équipe educativa della struttura, racconta con delicatezza la quotidianità, la fragilità e la forza di questi percorsi di rinascita. Le immagini restituiscono gesti semplici, momenti intimi, atti di resistenza e fiducia. Un racconto che, attraverso i colori dell’arcobaleno, riflette l’intero perimetro emotivo vissuto da chi affronta un cammino complesso, ma carico di dignità e speranza. “Vedere l’arcobaleno” è un’azione collettiva, realizzata interamente pro bono, grazie al contributo di professionisti, aziende, attivisti e attiviste, partner culturali e realtà del territorio. Grazie all’asta benefica ospitata dal Museo Bagatti Valsecchi lo scorso 27 maggio, il progetto ha già raggiunto un primo obiettivo: una raccolta di fondi, attraverso la vendita di 25 fotografie che verranno interamente devoluti a Casa Arcobaleno. "Ho fotografato restando in disparte, cercando l’essenziale. Non per spiegare, ma per restituire – con delicatezza – ciò che ho avuto il privilegio di vivere e di vedere", dichiara il fotografo Enzo Ranieri.