La quarta casa dell’Acqua: richiesta diventata realtà: "Scelta sicura e sostenibile"

Quarta Casa dell’acqua in città e 213esima in tutta l’area della Città metropolitana di Milano. Il Gruppo Cap e il Comune di Rho hanno inaugurato ieri mattina la struttura a Terrazzano, nell’area tra via Filzi e via Fumagalli. Una richiesta che è diventata realtà: erano stati i cittadini della frazione rhodense a chiedere l’installazione di una Casa dell’acqua. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Andrea Orlandi e il presidente di Gruppo Cap Yuri Santagostino e sono state distribuite ai cittadini 50 bottiglie di vetro e agli alunni della scuola primaria Sante Zennaro 150 borracce per rifornirsi alla Casa dell’acqua. Gli altri impianti già attivi si trovano in via Cornaggia 33 vicino a Villa Burba, in via Tommaso Grossi angolo via Nazario Sauro a Mazzo e in via Giovanni Prati a Lucernate. La Casa dell’acqua eroga gratuitamente acqua naturale e frizzante prelevata dall’acquedotto, ottima da bere e per cucinare. L’acqua naturale si ottiene premendo il pulsante dedicato invece per la frizzante ogni cittadino ha diritto a 12 litri a settimana, pertanto occorre utilizzare la propria Tessera sanitaria - Carta regionale dei servizi. "Portiamo acqua a tutti i Comuni dell’area metropolitana di Milano, la raccogliamo e depuriamo all’impianto di Pero per restituirla all’ambiente nei fiumi. In alcuni casi ci impegniamo a un utilizzo in agricoltura o in usi in cui non serva acqua potabile - dichiara il presidente di Cap, Yuri Santagostino - utilizzare l’acqua del rubinetto o alle Case dell’Acqua è una scelta sostenibile. Ogni giorno ogni casa eroga in media 500 litri. Vogliamo darvi acqua sicura, facciamo oltre ventimila analisi l’anno. Questa è la nostra priorità".