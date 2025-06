La polizia locale ha un nuovo comandante

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di insediamento del nuovo comandante della polizia locale Marco Baffa (nella foto). Un’occasione simbolica, segnata dalla consegna della bandiera. Alla manifestazione hanno partecipato la sindaca Anna Varisco, l’assessore alla Sicurezza Pietro Mazzola, una delegazione in rappresentanza del municipio e anche l’ex comandante Lucio Dioguardi che ha accompagnato con la sua presenza il passaggio di testimone dopo trent’anni.

Dopo il saluto agli agenti, Baffa ha espresso gratitudine "per l’accoglienza ricevuta" e manifestando nelle sue parole "l’alto spirito di servizio e l’attenzione alla cura e al benessere della città".

La sindaca nel suo saluto di benvenuto ha voluto sottolineare "quanto la collaborazione tra comando, uffici comunali, cittadini, società civile e altre forze dell’ordine, sia fondamentale per continuare a costruire insieme una città attenta, sicura e solidale. Sono grata per la sua scelta di volertìsi mettere al servizio della nostra comunità. Per noi è e sarà una risorsa preziosa. La sua storia e la sua importante esperienza professionale ci faranno bene".

La.La.