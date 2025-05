Camisasca lascia Cassano. Sarà comandante a Bollate

Il vicecommissario Daniele Camisasca lascia la polizia locale di Cassano d’Adda per assumere il ruolo di comandante degli agenti municipali del Comune di Bollate. La sua partenza rappresenta una svolta importante per la leadership locale chiudendo ogni possibilità di una successione interna alla guida del comandante Massimo Caiani, prossimo alla pensione. "La polizia locale svolge un lavoro prezioso a favore dell’intera collettività", ha dichiarato il sindaco Fabio Colombo. "Opera con impegno, professionalità e senso del dovere. In questo contesto, il pensionamento del comandante della polizia locale segna un passaggio significativo. La sua guida ha rappresentato un’epoca, offrendo un esempio di competenza, dedizione e profondo legame con il territorio. A lui va il mio più sincero ringraziamento per gli anni di servizio svolti con passione". Resta dunque l’attesa per la nomina del nuovo comandante, un procedimento che il primo cittadino intende chiudere al più presto. Stefano Dati