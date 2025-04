Samuele Rossi nuovo dirigente della Polizia

LEGNANO (Milano)È il vicequestore Samuele Rossi il nuovo dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Legnano, chiamato a sostituire Ilenia Romano. Rossi, nato a Busto Arsizio 42 anni fa ha vinto il concorso in Polizia e poi seguito il corso di formazione a Roma. Nel 2012 è poi stato assegnato alla Questura di Alessandria dove ha diretto l’Ufficio Immigrazione e successivamente l’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico. Trasferito nel 2014 agli uffici ministeriali della Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, ha poi avuto un’esperienza nel settore dei rimpatri all’Ufficio Immigrazione della Questura di Milano. Ha diretto per tre anni la Squadra Mobile della Questura di Mantova e, dal 2022 al 2024, il commissariato di Pubblica sicurezza di Osimo. Infine approdato a Legnano per il nuovo incarico. P.G.