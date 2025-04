Carpiano, Cerro e Locate insieme per la sicurezza: nasce la polizia locale Terre del Lambro

Carpiano (Milano), 23 apriole 2025 – Quattordici agenti e un centinaio di telecamere di sorveglianza distribuite su tre paesi. Con una sinergia tra i Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro e Locate Triulzi, nasce la polizia locale Terre del Lambro, per unire le forze e incrementare i pattugliamenti sul territorio. I 3 centri del Sud Milano hanno deciso così di promuovere un servizio associato, per garantire ai cittadini interventi più veloci, mirati e capillari sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione.

La sperimentazione, avviata lo scorso 17 aprile, resterà in vigore per cinque anni; dopo questo periodo gli enti locali potranno decidere di rinnovare l’accordo, suscettibile anche di essere esteso ad altre realtà geografiche. Ad inaugurare l’attività di Terre del Lambro è stata, la settimana scorsa a Cerro, la fuoriuscita di carburante da un mezzo pesante che, dopo essersi ribaltato, è finito nella roggia Visconta e vi ha sversato parte del liquido contenuto nel rimorchio. Intervenuti a supporto di Arpa e Protezione Civile, gli agenti della locale hanno coadiuvato le operazioni di messa in sicurezza del corso d’acqua.

I Comuni promotori della gestione associata dei “ghisa” sono accomunati da dinamiche simili. Ad esempio la presenza di strade ad alta percorrenza, dalla Binasca alla Valtidone fino alle bretelle della Tangenziale esterna. “Si tratta di arterie con intensi flussi di traffico, percorse anche da mezzi pesanti. Per questo, il principale settore d’intervento è legato agli incidenti stradali. Intendiamo intensificare i controlli sul traffico anche all’interno dei centri abitati”, spiega Raffaella Bellani, comandante della polizia locale Terre del Lambro. Occhi puntati sul fenomeno delle discariche abusive, nonché sulla stazione ferroviaria di Locate, che sarà tra le aree maggiormente attenzionate. “Gli obiettivi e i luoghi sensibili - prosegue la comandante - verranno di volta in volta definiti e aggiornati attraverso la conferenza dei sindaci. Puntiamo ad uniformare regolamenti e sanzioni, per creare omogeneità su tutto il territorio”. Attualmente gli agenti restano in servizio fino alle 19 (un giorno alla settimana si prosegue fino alle 22); la nuova sinergia permetterà, nelle intenzioni, anche di estendere l’orario, garantendo una maggiore copertura. Strategica inoltre la messa in comune delle attrezzature, compresi i dispositivi per la lettura delle targhe e quelli per monitorare i tempi di riposo dei camionisti.