La polizia chiude il Lucky bar. Due avventori in manette

Il Questore Bruno Megale, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per 15 giorni dell’esercizio pubblico denominato "Lucky Bar", in via Negroli (nella foto). Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno notificato la sospensione al titolare dell’esercizio in quanto a seguito di controlli svolti dalla Polizia da maggio fino ad oggi, il bar è risultato frequentato da avventori con precedenti penali e di polizia. A metà maggio, durante un controllo svolto dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, un avventore ha cercato di colpire i poliziotti è stato trovato con 15 grammi di hascisc e 760 euro in contanti. Anche una donna è stata trovata in possesso di 60 grammi di ketamina nascosta in due borse di plastica. Entrambi gli avventori sono stati arrestati.