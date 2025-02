La pace, la solidarietà, l’amicizia, l’amore. Non si vive di egoismo e adorazione del denaro

Per un genitore al giorno d’oggi è difficile educare alla generosità, all’amore per il prossimo?

"Secondo me, la guida più importante è l’esempio. I bambini e i ragazzi si circondano dai messaggi provenienti dall’ambiente familiare, li memorizzano nella propria anima e li fanno propri".

Aiutare gli altri è sempre stato un obiettivo importante della tua vita, ti sei privata di qualcosa?

"Spesso è capitato, siamo tutti bisognosi degli altr.Mi sono sempre messa nei panni degli altri, ho sempre avuto un occhio di riguardo per le persone in condizioni di disagio. Per me è molto importante aiutare qualcuno, specialmente le persone malate, sole e fragili. La vera ricchezza è saper donare, anche con poco".

Cosa vorresti dire ai cittadini stranieri che si sono trasferiti in Italia?

"Immagino che anche loro, costretti a lasciare i paesi di origine, abbiano vissuto momenti difficili, ma tra le porte chiuse troviamo anche porte aperte. Integrarsi, secondo me, non vuol dire rinnegare le proprie origini, ma arricchire il passato con il presente, le risorse della terra di partenza con quelle della terra di arrivo. Ognuno di noi diventa un faro nell’immenso mare quando sa ascoltare la voce della bontà e del suo cuore"