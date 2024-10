La nuova realtà di Porta Genova è fatta di Sogni

Oliva

Nasce all’interno di un ex asilo in zona Porta Genova il sogno nel cassetto dell’imprenditore Claudio Antonioli, che ha deciso di trasformare questo spazio di fine Ottocento in un nuovo punto di riferimento per la vita notturna. E il nome è proprio Sogni, in omaggio all’atmosfera onirica che si respira varcando la soglia di via San Calocero 8. Il locale è provvisto di una lobby, di un bar e di un ristorante “pescetariano“ che si sviluppa in tre sale, ognuna identificata da un elemento iconico come il grande tavolo ellittico, le piante rigogliose che colorano la veranda e il lungo corridoio che da luogo di passaggio diventa un luogo dove fermarsi. Storage ha curato il design nello stile Anni Venti milanesi. A pochi passi da corso Genova, Sogni non è solamente un locale, ma un luogo che fa sentire a casa, fra innovazione e storia. La lista dei cocktail si ispira al territorio italiano, offrendo sia i grandi classici sia ricette uniche, con combinazioni che cambiano con il menù stagional. L’attenzione al dettaglio, la cura per i particolari che troviamo nell’ambiente si riflette e si sublima nel menù, sempre rispettoso di quello che le stagioni e le regioni italiane possono offrire. "Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni", recita un celebre verso della “Tempesta“ di Shakespeare, e questo è l’obiettivo di cui vuole ammantarsi anche questo locale, attraverso un programma di eventi live musicali che promette di essere unico. La selezione musicale, afferma Antonioli, è "creata in esclusiva da vari dj italiani e stranieri che già suonano per il Volt". E sarà proprio la musica, diffusa da amplificatori di ultima generazione, a scandire i momenti di questo locale che ha inaugurato il primo di settembre e che – sempre Antonioli - "spero possa fare sorridere e amare di più la vita".

Sogni - Via San Calocero 8

Tel. 02 45472909