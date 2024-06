La dodicesima vittima. Muore centauro di 50 anni

di Marianna Vazzana

MILANO

Non ce l’ha fatta il motociclista di 50 anni rimasto ferito in un incidente venerdì in via Padova. È morto ieri pomeriggio all’ospedale Niguarda dopo poco più di due giorni di agonia: troppo gravi le lesioni interne e le fratture agli arti superiori e al bacino. Si allunga la scia di sangue sulle strade milanesi: è la quinta vittima in una settimana. La dodicesima dall’inizio dell’anno. Lo schianto risale alle 9 di venerdì. L’uomo stava percorrendo via Padova in direzione periferia quando, in corrispondenza del civico 324, vicino a una stazione di benzina, si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 24 anni. In base alla prima ricostruzione, all’intersezione non semaforizzata l’auto si sarebbe immessa non rispettando la precedenza. La moto è così andata a urtare il fianco sinistro della vettura e il centauro è volato a terra.

Così si chiude una settimana nera: sabato 8 giugno in corso Sempione, un quarantenne in sella a una Vespa si è schiantato su due auto parcheggiate ed è spirato due giorni dopo. Nelle stesse ore è morto Adnan Qasim, un rider di 34 anni pakistano, travolto alle 23.30 di domenica 9 a Ponte Lambro. La sera dopo, il 39 enne Samuele Lunardi si è schiantato con lo scooter in via Novara ed è morto insieme alla sua passeggera: Sara Capani, di 31 anni.