La coda velenosa del maltempo. Chiusa la galleria della Paullese

I danni del maltempo che giovedì si è abbattuto sul Milanese continuano a far sentire i loro effetti. La galleria della Paullese all’altezza di Mediglia, chiusa in seguito alle forti precipitazioni di due giorni fa, resterà off limits al traffico fino al 16 settembre, per lavori di manutenzione. Lo ha comunicato la Città metropolitana di Milano, ente competente sulle strade provinciali.

"In seguito alle forti precipitazioni nella giornata del 5 settembre e del conseguente allagamento della galleria dell’ex statale Paullese tra il chilometro 6+700 e il chilometro 8+000 circa, si rende necessaria la chiusura prolungata del tratto interessato – fanno sapere da Città Metropolitana –. Il maltempo ha infatti causato malfunzionamenti e blackout al sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di falda, per cui si rendono necessari la sostituzione e il ripristino degli impianti elettrici di gestione delle pompe di sollevamento". Lo stop al transito riguarda entrambe le direzioni di marcia; l’ente metropolitano si riserva di poter anticipare la data di riapertura del tunnel, qualora i lavori dovessero concludersi prima del previsto. Benché la chiusura della galleria non corrisponda alla chiusura totale della Paullese e il traffico possa continuare a scorrere sulla viabilità sovrastante, lo stop alla circolazione all’interno del tunnel rischia di appesantire il traffico della provinciale, specie negli orari di punta del primo mattino e del tardo pomeriggio.

A San Donato è chiusa la pista ciclopedonale di collegamento con San Giuliano. Ostruita dalla vegetazione e da rifiuti gettati abusivamente, una vicina roggia ha tracimato più volte nelle ultime settimane, con il risultato che la pista ha subìto più di un allagamento. Da qui la decisione di transennare, in attesa che venga realizzato un canale provvisorio, in grado d’intercettare l’acqua in uscita dalla roggia e convogliarla verso Sud, in modo da non invadere il tracciato ciclopedonale. Si procederà inoltre ad imporre la pulizia della roggia ai suoi proprietari.

"La chiusura del tracciato – dichiara l’assessore ai lavori pubblici di San Donato, Massimiliano Mistretta – è un atto necessario per tutelare la sicurezza dei ciclisti. È nostra intenzione risolvere il problema il più rapidamente possibile".