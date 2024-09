“La 24ore di Spazzola“ a sostegno dell’Anffas

È un anniversario speciale quello che si festeggerà domani nel quartiere di Paolo Sarpi. Giunge infatti alla sua 30° edizione “La 24ore di Spazzola” la maratona solidale che trasforma pettini, forbici e rasoi in singolari strumenti di solidarietà per sostenere i progetti e le iniziative portate avanti da Anffas – Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi dello sviluppo. L’incasso dell’iniziativa sarà interamente devoluto in particolare alla sezione di Anffas Brianza e ai suoi progetti dedicati ai bambini. "Sono felice di essere arrivato alla trentesima edizione di questa singolare maratona. Grazie, soprattutto, all’affetto e alla partecipazione dei miei tanti clienti e abitanti del quartiere. Anno dopo anno mi dimostrano di essere felici di contribuire oltre che con le loro donazioni anche con 24 ore di attiva partecipazione. Ogni persona aderisce mettendo a disposizione degli altri le proprie passioni, dalla musica alla cucina, per rendere questa giornata sempre più coivolgente", commenta Giuseppe Occhipinti, detto Pino “Spazzola”. La barberia “Spazzola” sarà aperta, per l’occasione senza appuntamento, dalle 8 di domani alle 3 di domenica 22 settembre. Per info: Barberia Spazzola tel. 02-3313172 – Pino Spazzola cell. 3292527100.