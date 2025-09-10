L’Incoronata, riapre la storica trattoria di corso Garibaldi a Milano: “Sarà come sentirsi a casa”

Milano, 10 settembre 2025 – Dopo alcuni anni di pausa, riapre le sue porte L’Incoronata, trattoria storica di corso Garibaldi.

A rimettere in moto l’attività è Alessandra Jr, figlia della storica proprietaria omonima, che prende il timone con grande passione e nuove idee. I locale sarà aperto dal lunedì al venerdì, pranzo e cena.

Il nuovo menù propone piattini pensati per la condivisione, accanto a piatti italiani semplici e freschi secondo la stagione. Una formula che unisce convivialità, qualità e attenzione.

L’atmosfera de L’Incoronata resta fedele alla sua identità: accogliente e familiare. “Sarà come sentirsi a casa, certi di vivere un’esperienza che sa di memoria e novità insieme”.

All’annuncio sui social, gli utenti hanno subito mostrato grande entusiasmo. “Evviva”, “Che bello”, “Felicissima”, “Che gioia”, sono solo alcuni dei messaggi lasciati in bacheca. E c’è anche chi augura “in bocca al lupo” per questa nuova avventura.