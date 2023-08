La tragedia di Karl, schiacciato e ucciso da due auto. Una perizia sulla velocità dell’Audi

Milano, 18 agosto 2023 – A distanza di sedici giorni dall’incidente che ha coinvolto il giovane libanese Karl Nasr, morto dopo essere stato travolto e schiacciato contro un semaforo da un’Audi Rs7 che si era appena schiantata con una Renault Captur le indagini puntano a chiarire le precise responsabilità di chi era alla guida di entrambe le auto e soprattutto a che velocità andavano le due vetture, in particolare l’Audi.

Lo sbalzo di quest’ultima, che procedeva oltre i 70 orari e non avrebbe rallentato in prossimità dell’incrocio non ha lasciato scampo al 18enne che proprio in quel preciso momento passava nel punto esatto in cui l’Audi si è scontrata con il palo della luce. Sarà una perizia cinematica diposta dal pm Antonio Cristillo a stabilire con precisione la velocità con cui procedeva l’Audi e solo dopo sarà possibile capire se il dramma avrebbe potuto essere evitato da una velocità contenuta o da un rallentamento in corrispondenza dell’incrocio.

La tragedia si è consumata tra viale Umbria e via Colletta, a due passi da piazzale Lodi. Secondo i primi accertamenti, l’Audi proveniva da viale Umbria e viaggiava in direzione Loreto mentre la Renault Captur viaggiava in viale Umbria, ma nella direzione opposta. All’altezza di via Colletta la Renault avrebbe fatto inversione - manovra vietata - attraversando il viale centrale per poi cercare di svoltare a sinistra. A quel punto la parte anteriore della Renault sarebbe entrata in collisione con la parte laterale sinistra della Rs7. Dopo l’impatto l’Audi ha travolto il semaforo e centrato il ragazzo, che è rimasto schiacciato tra il palo della luce e la vettura, sul marciapiede.

Per ora i due conducenti sono indagati per omicidio stradale. A entrambi i conducenti viene contestata anche una cooperazione colposa nell’incidente, causato da imprudenza, imperizia e violazioni del codice della strada: da una parte una manovra vietata, dall’altra la velocità..

Al conducente dell’Audi viene contestato il fatto di non aver moderato la velocità in prossimità dell’incrocio. Entrambi i conducenti sono risultati negativi all’alcoltest.