Schiacciato e ucciso al semaforo Indagati i due automobilisti: "Manovre vietate e velocità folle"

di Anna Giorgi

Sono due gli indagati per la morte di Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni che martedì pomeriggio è stato travolto e schiacciato contro un palo da un’Audi finita sul marciapiede dopo lo schianto con un’altra auto. Entrambi i conducenti delle auto sono indagati in cooperazione colposa. La donna, A.R, residente in Italia ma di origini egiziane, che era al volante della Renault, per una manovra vietata, mentre l’uomo, F.C, alla guida dell’Audi Rs7 per non avere moderato la velocità in prossimità di un incrocio e quindi non essere riuscito a frenare. Lo si legge nel capo di imputazione agli atti dell’indagine coordinata dal pm Antonio Cristillo. Nei prossimi giorni sarà disposta l’autopsia e una perizia cinematica, mentre le immagini delle telecamere di un palazzo nei pressi del luogo dell’incidente sono già state visionate e hanno consentito di ricostruire la dinamica. Al momento non è stata accertata la velocità a cui andava l’auto di grossa cilindrata. Entrambi gli indagati, lei di 38 anni e lui di 51, sono risultati negativi all’alcoltest, mentre ancora non ci sono gli esiti degli esami tossicologici. L’indagine proseguirà con tutti i rilievi necessari a ricostruire la precisa dinamica dell’incidente e a stabilire le effettive responsabilità dei due conducenti delle auto coinvolte nello scontro. Entrambi, secondo la ricostruzione, hanno violato il codice della strada. Karl Nasr stava passeggiando in compagnia dei genitori, quando l’Audi gli è piombata addosso all’improvviso, schiacciandolo contro a un palo e procurandogli ferite moratli. Trasportato in codice rosso al Niguarda, dove è stato sottoposto a una lunga operazione chirurgica, il giovane è morto la mattina seguente. I genitori del 18enne, libanese e con passaporto anche canadese, sono stati a loro volta accompagnati al Pronto Soccorso, entrambi colpiti da malore dopo avere assistito alla scena. La madre di Karl ha anche riportato una frattura alla spalla. Con venti giorni di prognosi, invece, è stata dimessa dal Policlinico la donna alla guida della Renault che, secondo i primi accertamenti, avrebbe commesso una manovra vietata, svoltando a sinistra e attraversando la corsia preferenziale su un tratto di strada in cui vi è l’obbligo di proseguire dritto.