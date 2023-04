Julia Ituma, la mamma della pallavolista morta accusa: il suo cellulare è stato svuotato

Milano, 15 aprile 2023 – Arrivato nella mattina di sabato 15 aprile in Italia, con un volo da Istanbul atterrato a Malpensa, il feretro con la salma di Julia Ituma, la giovanissima pallavolista trovata morta all'alba di giovedì scorso nella metropoli turca dopo una caduta dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la sua squadra, la Igor Volley Novara.

La polizia turca non ha dubbi: si è trattato di un suicidio. La bara, informano fonti diplomatiche, è stata trasferita di prima mattina all’aeroporto Ataturk dall'Istituto di medicina legale, dove ieri si era svolta l'autopsia che secondo alcune fonti confermerebbe l’ipotesi del gestito volontario.

Il rientro e i funerali

Il volo è diretto alla Malpensa da dove poi il feretro sarà portato a Milano I funerali sono previsti per martedì mattina bel capoluogo lombardo, nella chiesa di San Filippo Neri, in via Gabbro, nel quartiere della Bovisasca, dove la ragazza ha vissuto, muovendo i primi passi da pallavolista.

La rabbia della mamma

La madre della 18enne è rientrata in Italia venerdì dalla Turchia. E’ comprensibilmente sconvolta, non solo per la perdita della figlia ma anche per alcune circostanze misteriose che avvolgono le vicenda. Al rientro a Milano, mamma Elisabeth ha rivelato di avere visto il cellulare della figlia e di averlo acceso ma gli inquirenti, che hanno sequestrato il telefono, avrebbero cancellato tutto, svuotandolo dei messaggi sms, della rubrica, della chat su Whatsapp e addirittura sarebbe stata disinstallata l’app stessa Whatsapp.

"Gli inquirenti hanno sicuramente copiato il contenuto per capire con chi ha parlato e chattato prima di morire", ha riferito a Repubblica.

Il giallo del messaggio

Il fatto assume una certa rilevanza dal momento che attorno a quanto contenuto nel cellulare nella giornata di venerdì c’è stata una rincorsa di notizie e smentite. I media turchi hanno riferito di un messaggio scritto da Julia nella chat di squadra con scritto “Arrivederci”. La Igor Novara però ha smentito categoricamente la notizia. Dunque nessun messaggio di addio da parte della pallavolista che per le compagne non aveva dato nessun segnale di depressione o malessere particolari.

Il video

Le poche certezze finora arrivano dal video registrato dalle telecamere a circuito del Volley Hotel di Istanbul in cui si vede la ragazza parlare a lungo al telefono nel corridoio, per poi guardare lo schermo e accovacciarsi sul pavimento. Poi entra in camera. Verrà ritrovata all’alba senza vita. Chi c’era dall’altra parte della cornetta? Un amico di Julia, ma non un fidanzato, sottolineano le compagne. Il ragazzo sarà ascoltato in Italia dagli investigatori italiani. Sarebbe stato lui a contattare alcune amiche della Ituma, preoccupato per non riuscire più a parlarle.

Julia Ituma (Club Italia pallavolo)

I funerali

Il parroco della Bovisasca, don Ivan Bellini, ha inanto spiegato che tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa. “La scelta di celebrare i funerali qui - ha spiegato -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita”. I funerali non saranno in forma privata “ma chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione - ha aggiunto don Ivan - per mantenere un clima sobrio e rispettoso”. Don Bellini non ha conosciuto personalmente Julia, dato che è arrivato da tre anni in parrocchia “ma - ha sottolineato - ho sentito parlare della bella esperienza di integrazione di questa famiglia”.