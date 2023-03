Il dolore della madre di Juan Carlos, investito in monopattino: "Quanto è dura sapere che vai via"

Juan Carlos Quinga Guevara, morto a 33 anni

Milano, 13 marzo 2023 – “Piccolo mio, Dio ti abbia nella sua gloria. Quanto è duro sapere che te ne vai". Duro affrontare "la perdita di un figlio". Un dolore indicibile concentrato in poche righe: le scrive sul suo profilo Facebook Sally, la madre di Juan Carlos Quinga Guevara, il ragazzo ecuadoregno di 33 anni travolto e ucciso venerdì notte mentre andava al lavoro in monopattino, preso in pieno da una Bmw all’incrocio tra viale Famagosta e via Beldiletto, a poche centinaia di metri dal magazzino del Carrefour dove lavorava come addetto alla logistica per conto della cooperativa H2O. Sui profili social di familiari e amici, da quattro giorni si moltiplicano i messaggi di cordoglio e i nastri neri per il lutto, con la scritta "Fa male che tu non sia qui". Originario di Guayaquil, Juan Carlos aveva vissuto a Quito prima di trasferirsi alle porte di Milano (viveva a Pero) in cerca di un futuro insieme ad altri familiari. Aveva studiato amministrazione nel settore alberghiero e turismo all’Istituto Tecnológico Universitario Cordillera. Tra i lavori, scriveva lui stesso sui social, quelli di autista per conto di una compagnia aerea e cassiere. Tra le foto di momenti felici, quelle con il...