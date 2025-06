Presidente Fondazione Fiera: chi è Giovanni Bozzetti, al traguardo per la sostituzione di Enrico Pazzali

Milano, 30 giugno 2025 – Intesa trovata sul nome del manager che sostituirà al vertice di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, coinvolto nell’inchiesta resa nota a ottobre su presunti dossieraggi targati Equalize nei confronti di numerose personalità della politica, dell’economia e della società italiane.

La scelta

Enrico Pazzali e Giovanni Bozzetti

È a un passo, infatti, la nomina di Giovanni Bozzetti a presidente di Fondazione Fiera Milano. Quest’oggi, lunedì 30 giugno, infatti, è arrivata la lettera del Comune di Milano di assenso alla nomina del dirigente al posto di Pazzali, autosospesosi dall’incarico ma poi tornato in sella all’inizio di questo mese. Un “rientro” che ha spinto gli enti pubblici ad accelerare sul fronte del rimpiazzo, anche per uscire da un’impasse potenzialmente dannosa sul fronte dell’indagine.

Domani, martedì 1 luglio, la nomina arriverà in giunta della Regione per la nomina. Lo ha annunciato lo stesso governatore Attilio Fontana, a margine dell'evento di Intratel dal titolo “Infrastrutture Digitali per Fermare, lo Spopolamento dei Comuni: Strategie e Analisi” che si sta svolgendo a Milano.

Il profilo

Nato a Soresina, in provincia di Cremona, nel 1967, Bozzetti dopo la maturità scientifica conseguita all’istituto Gonzaga di Milano, si laurea a pieni voti nel 1992 in Economia e Commercio all’università Bocconi di Milano.

Dal 1993 al 2017 è stato impegnato nell'azienda di famiglia, che opera nel settore ambientale. Qui è stato direttore generale e componente del consiglio di amministrazione. A questa attività nel 2012 ha affiancato il lavoro in Efg Consulting srl, società di consulenza strategica in tematiche di marketing aziendale e territoriale da lui fondata e presieduta. Non solo. Ha accumulato una serie di cariche in aziende private e holding, sempre nel settore ambientale.

Attilio Fontana, presidente della Fondazione Fiera

Politicamente è stato consigliere comunale e vice sindaco, per due mandati, in Comune a Segrate. È stato anche assessore comunale a Milano, dal 2001 al 2006, con deleghe a Moda, Turismo e Tempo libero. Un ruolo simile, più avanti, ha ricoperto nella giunta regionale lombarda, dal 2012 al 2013. Vice presidente vicario di Confindustria Cisambiente, dal settembre 2013

Dal settembre 2013 è professore incaricato alla Cattolica per l’insegnamento di Turismo culturale e Sviluppo del territorio, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. È considerato vicino a Fratelli d’Italia, in particolare all’area che fa riferimento al presidente del Senato Ignazio La Russa, da sempre “dominus” del partito nel Milanese.