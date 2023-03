Giuseppe D'Amico e Juan Carlos: pirata e vittima sul monopattino a Milano

incidente in monopattino (repertorio)

Il trentatreenne originario dell'Ecuador ucciso stanotte in viale Famagosta si chiamava Juan Carlos Quinga Guevara, era residente a Pero e probabilmente stava tornando a casa dopo aver lavorato in un supermercato della zona. A investirlo, secondo le indagini della polizia locale, è stata una Bmw guidata dal ventinovenne Giuseppe D'Amico, nato a Palermo nel luglio del 1993 residente in via Depretis: i vigili lo hanno rintracciato a casa stamattina alle 7: lui non ha detto una parola, si è sfilato dal collo un paio di catene d'oro, ha indossato una tuta e ha seguito gli agenti della polizia locale.

Il pirata della strada

Gli agenti sono risaliti a lui dal nome sul libretto della macchina, che era stata noleggiata con una formula che prevede il futuro acquisto. Stando alle prime informazioni, ha precedenti penali per una serie di furti e detenzione di un coltellino, consumati sia a Milano sia in Veneto. Attualmente, era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con obbligo di rimanere a casa dalle 22 alle 6; fino al febbraio 2020, aveva l'obbligo di firma alla stazione dei carabinieri Barona. Ha la patente revocata: nel novembre 2019, si allontanò da via Lope de Vega dopo aver urtato una macchina e un pedone, senza fermarsi a prestare soccorso; e nel 2020 sarebbe stato fermato in stato di ebbrezza al volante in un Comune dell'hinterland. Secondo le prime informazioni, lui e la venticinquenne che inizialmente aveva detto di essere alla guida avevano trascorso la serata in un ristorante e poi in un locale.