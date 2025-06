Ponte di via Marconi. Interventi sulla sicurezza in attesa del restyling

Nuovi lavori sul ponte di via Marconi, in attesa dell’intervento più sostanziale per la messa in sicurezza e la riqualificazione. Intervento questo di cui ancora non si hanno notizie rispetto al progetto, al tipo e al livello di ristrutturazione prevista e neanche rispetto ai tempi. "Abbiamo potenziato la segnaletica stradale su entrambi i lati di via Marconi per rendere ancora più chiaro il divieto di transito ai veicoli sopra le 3,5 tonnellate e i limiti di velocità, come misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti – ha spiegato l’assessore alle Politiche ambientali e Sviluppo sostenibile Massimo De Rosa - Nel frattempo, siamo in attesa di risposte fondamentali da Regione Lombardia, che ci permetteranno di definire con precisione i prossimi passi di intervento sul ponte".

Gli approfondimenti tecnici dei mesi scorsi sulle condizioni dell’infrastruttura in ogni suo aspetto conservativo, strutturale ed edile non avevano infatti dato buone notizie: secondo le analisi specialistiche la struttura è veramente logora e necessita di interventi profondi che vanno dalla riqualificazione complessiva, come avvenuto analogamente a Paderno Dugnano, fino addirittura alla dismissione e alla ricostruzione. Le opzioni sono ancora oggi diverse.

"Le valutazioni da fare sono molte. La relazione tecnica redatta dai professionisti ci ha detto che, a causa del suo stato, dovremo valutare anche la possibilità di rifacimento totale e la eventuale demolizione e successivamente anche la modalità per ricostruirlo", aveva annunciato l’assessore ai Lavori pubblici Lidia Arduino a marzo, quando la struttura era stata riaperta dopo uno stop ai veicoli per consentire le analisi dei tecnici e le campionature sulle diverse parti ammalorate. La decisione sul tipo di restyling non è, però, soltanto del Comune di Cusano Milanino. "Siamo in attesa per poter scegliere la strada su cui procedere per il ripristino e la ristrutturazione oppure la dismissione e il rifacimento del ponte. L’importante è che adesso via Marconi sia aperta al traffico e sia transitabile – ha sottolineato De Rosa -. Continuiamo ad andare avanti nelle procedure, aspettando che gli altri enti coinvolti in questo progetto importante, che impatta sul nostro territorio in maniera notevole, ci diano risposte per poter agire a nostra volta".