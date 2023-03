Milano, investe monopattino e fugge: 33enne morto. Arrestato il pirata

Incidente in monopattino

Milano, incidenti in monopattino: quanti, dove si verificano e orario in cui avvengono

Sos monopattini, due incidenti in poche ore In ospedale un uomo e un bambino di 12 anni

E’ stato rintracciato e arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso il pirata che nella notte ha provocato il tragico schianto a seguito del quale è morto un uomo di 33 anni che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico in via Beldiletto, all'angolo con viale Famagosta, periferia sud di Milano. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate ai soccorritori del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il monopattino è entrato in collisione con una vettura elettrica per motivi ancora da accertare.

La fuga del pirata

Il conducente, un 25enne italiano con patente revocata e precedenti penali, ha fermato l’auto dopo lo schianto e si è dileguato a piedi lasciando a bordo della vettura una ragazza. La giovane, una 25enne italiana risultata positiva al test per alcol e droga, aveva inizialmente detto di essere stata lei alla guida. Poi, di fronte alle evidenze, ha ammesso che al volante c'era il coetaneo. L’uomo è stato raggiunto e arrestato in mattinata, a distanza di poche ore dal tragico schianto.

La dinamica

Gli agenti della Polizia locale stanno ancora indagando per definire l’esatta dinamica dell'incidente. Dai primi rilievi sembrerebbe che il monopattino, proveniente da viale Famagosta, stesse svoltando a sinistra in via Beldiletto e non abbia dato la precedenza al veicolo che veniva di fronte e quindi da destra. Il semaforo aveva il lampeggiante giallo.

I precedenti

Quello della notte scorsa è l’ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di incidenti con monopattini elettrici a Milano. Appena tre giorni fa, altri due gravi incidenti in monopattino in meno di 24 ore si sono verificati a Milano. In quel caso sono finiti in ospedale un 51enne italiano che stava andando a lavorare e un 12enne che stava percorrendo le strade di San Siro sulla sua tavoletta elettrica.