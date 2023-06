Jared Leto scala il Castello Sforzesco in arrampicata libera

Milano – Jared Leto ha scalato il Castello Sforzesco in arrampicata totalmente libera, a mani nude e senza corde o altri dispositivi di protezione in caso di caduta.

Il 51enne attore e cantante dei Thirty Seconds to Mars, non nuovo a questo genere di iniziative, ha documentato l’impresa sui canali social. A Milano per promuovere il nuovo album della sua band, ‘It’s the end of the world but it’s a beautiful day’, ieri Leto era stato ospite a Radio Deejay e nel corso dell’intervista aveva parlato anche del “bisogno di arrampicami" e della sua amicizia con Alex Honnold, uno degli arrampicatori più famosi d'America.

Così, una volta uscito dagli studi dell’emittente, ha sfidato il muro del castello meneghino in jeans e t-shirt neri, ucendone vincitore.