Israele, Sala risponde a Jarach: “Triste usare queste occasioni per fare politica

Milano – Quelle di Roberto Jarach, presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, "mi sembrano parole in più che non aiutano. Semplifichiamola: Jarach è un uomo di destra, non è che è la mia opinione, è saputo a Milano, che usa questa occasione per fare politica ed è la cosa più sbagliata che c'è".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala risponde alle critiche ricevute nei giorni scorsi dal presidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, il quale aveva criticato la scelta del Comune di esporre la bandiera di Israele affiancata da quella della pace e il sindaco Sala per la sua scarsa presenza al Memoriale della Shoah.

"Non è che io devo andare al memoriale della Shoah ogni sei mesi - risponde Sala- è chiaro, tutte le volte che ci sono stati momenti importanti, sono stato presente". Jarach userebbe quindi questa situazione per "fare politica", cosa che per Sala è sbagliata: "Io non lo sto facendo, io sto dicendo da che parte sto, che è quella di Israrele che è una democrazia, ma sto dicendo anche che cerchiamo la pace. Sto dicendo che Milano farà la sua parte, quindi mi sembra anche un po' triste usare queste occasioni per fare polemiche".