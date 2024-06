Servizi di pre scuola e giochi serali primaria Milano: iscrizioni aperte

Milano – Saranno aperte fino al prossimo 16 luglio le iscrizioni ai servizi di pre scuola (7.30-8.30) e giochi serali (16.30-18) dedicati alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole primarie. L'iscrizione da effettuare entro luglio, esclusivamente on line tramite il portale del Comune di Milano, darà diritto alla frequenza già dal mese di settembre, a inizio attività scolastiche nelle 139 sedi con servizio pre scuola attivato e 137 per il servizio di giochi serali.

Le graduatorie per le sedi attive e per il numero di posti disponibili saranno pubblicate sul sito del Comune di Milano indicativamente entro la prima settimana di settembre 2024. Sarà possibile anche effettuare iscrizioni tardive, solo in caso di sedi, servizi e posti ancora disponibili, dal 12 al 18 settembre con inizio frequenza del servizio dall'1 ottobre. Successivamente, sempre a fronte di disponibilità di posti, saranno aperte altre due finestre per effettuare iscrizioni tardive a novembre e febbraio, per la frequenza del servizio rispettivamente da dicembre e da marzo.